إسرائيل تؤجل إخلاء منطقة الخان الأحمر لإجراء مفاوضات مع السكان

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في إسرائيل (الكابينت) إخلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس خلال عدة أسابيع يجرى خلالها مفاوضات مع السكان.

القدس — سبوتنيك. وقال الكابينت، في بيان اليوم الأحد نقله المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، "قرر الكابينت إخلاء الخان الأحمر، وفقا لتوصيات الجهات المختصة. ويعطي الكابينت مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى إتمام المفاوضات حول إخلاء المكان بموافقة السكان".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد أكد، خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين صباح اليوم، بأن الكابينيت سيعقد اجتماعا عاجلا لاتخاذ القرار المناسب.

وقال نتنياهو "سيتم إخلاء الخان الأحمر. هذا هو قرار المحكمة وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها. لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط".

وأضاف "الكابينت سيحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان. سأعقد جلسة اليوم والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة وأؤمن بأنه سيتم ذلك بموافقة السكان".

إلى ذلك أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس السبت، بأن "إسرائيل أرجأت هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، حتى إشعار آخر".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بـ "الرفيع" قوله إن "القرار اتخذ في أعقاب الضغوطات الدولية الممارسة على إسرائيل وبهدف استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف في مسعى لحل هذه القضية".

ووفق "هآرتس"، فإن "المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي، إلا أن المستوى السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل دون تفسير". على حد وصف الصحيفة.

ودعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، هذا الأسبوع، إسرائيل إلى عدم هدم قرية "خان الأحمر" البدوية، لأن ذلك، "لن يساعد في إحلال حل الدولتين".

من جانبها حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)". وأضافت بنسودا أنها "ستسمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، اتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".