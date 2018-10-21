أول تعليق إسرائيلي على قرار العاهل الأردني

ذكرت عضوة الكنيست الإسرائيلية، إيليت نحمياس فربين، أن قرار العاهل الأردني بشأن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل هو فشل للسياسة الخارجية لبلادها.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العاهل الأردني يعلن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل

ח"כ @Ayeletnnv (המחנה הציוני) התייחסה להודעה הירדנית בדבר ביטול הנספחים להסכמי השלום עם ישראל: "זהו כישלון למדיניות החוץ של רה"מ נתניהו. לצערי, נראה שהדבר הוא תוצר של מאבק כוחות במקום הידברות בין שתי המדינות" @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) October 21, 2018

وقالت فربين، عضوة الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، في تغريده نشرها باراك رابيد، المحلل السياسي للقناة العاشرة العبرية، ظهر اليوم، الأحد:" إن قرار العاهل الأردني بمثابة الإعلان عن فشل السياسة الخارجية لنتنياهو، وللأسف، يبدو أن هذا القرار نتيجة للموقف المتأزم بين البلدين، بدلا من الحوار بينهما".

وبحسب صحيفة "الغد". أكد الملك عبد الله الثاني، أنه تم اليوم، الأحد، إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيرا إلى أن "الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، اليوم، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على تويتر، أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.