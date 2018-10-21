أردوغان يحدد موعد إعلان تفاصيل اختفاء جمال خاشقجي

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان خلال افتتاحه مترو أنفاق إسطنبول، اليوم الأحد، "كنا قد أكدنا أننا سنكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي… سأشرح تفاصيل اختفاء خاشقجي، الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبي".

© REUTERS / OSMAN ORSAL أردوغان للوفد السعودي: قنصلكم في إسطنبول يتصرف بتهور

وأضاف أردوغان "نبحث عن العدالة وسنظهر الحقائق بكل وضوح"، متابعا "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".

وأعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، يوم أمس السبت، أنه يجري تحقيقا مستقلا، فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

​وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية، يوم الجمعة، بمقتل خاشقجي، إثر شجار داخل قنصليتها بإسطنبول.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.