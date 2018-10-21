بلجيكا تلمح بتعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل خاشقجي

قال رئيس الشركة العسكرية الصناعية في منطقة والونيا البلجيكية، ويلي بورسو، اليوم الأحد، إنه يمكن للسلطات أن تفرض حظر مؤقت على على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بورسو في مقابلة مع قناة "RTBF": إذا تم تأكيد الحقائق (مقتل الصحفي جمال خاشقجي)، فإننا لا نستبعد إيقاف تزويد المملكة بالسلاح.

© REUTERS / Amir Levy رسالة جمال خاشقجي الأخيرة إلى محمد بن سلمان

ودعم حاكم مدينة والونيا بالكامل طلب الاتحاد الأوروبي للسلطات السعودية بإجراء "تحقيق جاد وشامل".

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة عملاء شركة "FN Herstal" من حيث الصادرات. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد صدرت بلجيكا للسعودية أسلحة بمبلغ وصل إلى 157 مليون يورو.

وتنتج شركة "FN Herstal" أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة، من المسدسات الآلية إلى المدافع الرشاشة الثقيلة.

ويذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض الأولي، فقد أقرّت السلطات السعودية أمس السبت بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أنّه بناء على التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، فقد تم توقيف 18 شخصا.