تركيا: أردوغان وترامب يتفقان على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي بجميع جوانبها

ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد ناقشا في اتصال هاتفي قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وبحسب "الأناضول"، أردوغان وترامب ،اتفقا على ضرورة توضيح ملابسات قضية خاشقجي.

فضلا عن ذلك أشارت الوكالة إلى أن الرئيسين بحثا أيضا مسألة القس الأمريكي المحرر أندرو برونسون.

ووفقا للوكالة التركية، جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية بشأن اتصال هاتفي جرى، مساء الأحد، بين الرئيس أردوغان وترامب.

وأضاف البيان أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع ترامب حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تطرقا، خلال المكالمة كذلك، إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون، وأكدا "عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات"، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب، وقضية "غولن".

ولفت إلى أن الزعيمين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول "منبج" بسوريا في أقرب وقت ممكن.