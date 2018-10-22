نائب رئيس وزراء سنغافورة يبحث في فنلندا مكافحة التهرب من الضرائب

أعلنت الحكومة الفنلندية، بأن نائب رئيس وزراء سنغافورة، تارمان شانموغاراتنام، سيبحث يوم الاثنين في فنلندا مكافحة التهرب من الضرائب ودور التعليم في تحسين القدرة التنافسية.