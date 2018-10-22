كندا لا تستبعد إلغاء صفقة أسلحة للسعودية

وقال ترودو خلال المقابلة التي سجلت الخميس، إن بلاده تعتزم "الدفاع دوما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".
وأضاف "إذا لم يتبعوا هذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغي العقد"، بحسب "فرانس برس".
وسجلت المقابلة مع ترودو يوم الخميس الماضي، أي قبل أن تؤكد الرياض فجر السبت أنّ الصحافي المعارض قتل في قنصليتها.
وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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