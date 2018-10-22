ترامب مستمر بعناده للصين

أعلنت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، وذلك بحسب ما ذكرت بوابة أكسيوس .

موسكو- سبوتنيك. ونقلت بوابة " أكسيوس" عن أحد المصادر، قوله، إن ترامب "يريد ان تعاني الصين أكثر" من الرسوم المفروضة على السلع الصينية والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، مشيرا إلى ان ترامب يعتقد أنه كلما طالت مدة الرسوم التي فرضها، كلما أصبحت أدوات الضغط لديه أكثر.

وقال مصدر آخر إن الرئيس الأميركي لا يركز على تفاصيل صفقة محتملة مع الصين، بقدر ما يركز على إيجاد أدوات ضاغطة على بكين.

‘"Where I think Trump is wrong is in his belief the Chinese will cave. Xi and the Party have spent years hardening their system to deal with an economic downturn and foreign threats’—Bill Bishop @sinocism https://t.co/pvR1b412my #axiossneakpeek — Jeff Stein (@SpyTalker) October 21, 2018

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، بعد الـ6 من تموز/ يوليو العام الجاري، حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أميركي سنوياً. ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأميركية.