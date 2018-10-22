هجوم إعلامي صيني عنيف على بومبيو

هاجمت وسائل الإعلام الرسمية الصينية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، ووجهت له انتقادات بعد إدلائه بتصريحات في أمريكا اللاتينية حذر فيها من أخطار السعي إلى الحصول على استثمارات صينية.

ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي"، اليوم الاثنين، تصريحات بومبيو بأنها "متغطرسة وحاقدة"، وقالت إن انتقاداته لمبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة للبنية الأساسية بأنها تؤدي إلى وقوع الدول الأخرى في مصيدة ديون كاذبة.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" في مقال افتتاحي، اليوم الاثنين، إن تصريحات بومبيو "مهينة"، وأضافت أن الولايات المتحدة تحاول "دق إسفين" في العلاقات الآخذة في النمو بين الصين ودول أمريكا اللاتينية.

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ويطرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، هذه الخطة لتوسيع الطرق التجارية على امتداد طريق يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا حيث يضخ ائتمانات في عمليات شق طرق وإقامة سكك حديدية وموانئ في مبادرة تبلغ تكلفتها تريليون دولار لبناء بنية أساسية.

وتحرص الصين على مشاركة دول أمريكا اللاتينية أيضا على الرغم من أن هذه المبادرة بدأت تواجه انتقادات متزايدة لأن بعض الدول مثل سريلانكا أصبحت مثقلة بديون تواجه صعوبة في سدادها.

وكان بومبيو قد أدلى بتصريحات في بنما إنه يجب على الدول أن "تتنبه جيدا" عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الصينية. وأضاف: "الحقيقة ببساطة هي أن الصين استثمرت في مناطق من العالم بأساليب جعلت الدول في حالة أسوأ ويجب ألا يكون هذا هو الحال أبدا".