الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

قتل فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

رام الله-سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها: "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغنا باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق النار عليه، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بسيطة في عملية طعن، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

كما ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية، ومازالت الحادثة قيد التحقيق.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "متابعة للتقارير عن اعتداء الطعن في الخليل، فالحديث يدور عن مخرب حاول طعن جندي بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصابه بجروح طفيفة".

#عاجل متابعة للتقارير عن اعتداء الطعن في #الخليل فالحديث يدور عن مخرب حاول طعن جندي بالقرب من #الحرم_الإبراهيمي وأصابه بجروح طفيفة. الجندي وقوة عسكرية أخرى كانت في المكان ردوا بإطلاق نار مما أدى الى تحييد المخرب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2018

​وتابع: "الجندي وقوة عسكرية أخرى كانت في المكان ردوا بإطلاق نار مما أدى الى تحييد المخرب".