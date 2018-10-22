شاهد... أول فيديو لكارثة قطار تايوان

رصدت كاميرات المراقبة المركّبة على خط مسار قطار تايوان، لحظة خروجه عن القضبان في مقاطعة يلان، قرب منطقة ساحلية، شمال شرق جزيرة تايوان الآسيوية.

ووقع الحادث الساعة 4:50 مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي (08:50 بتوقيت غرينتش)، عندما انقلب القطار الفائق السرعة المتجه إلى مدينة تايتونغ في جنوب البلاد، وأوضحت أن "الحادث أسفر عن مقتل 18 وإصابة 160".

وفي وقت لاحق، نقلت شبكة التلفزيون الصيني، عن مسؤول بشبكة السكة الحديد التايوانية أن "عدد الضحايا وصل إلى 22 قتيلا و170 مصابا".

وقالت إدارة السكك الحديدية في تايوان إن تحقيقا بدأ للتوصل لسبب الحادث. فيما توقعت مصادر ارتفاع عدد القتلى، حيث ما زالت أعداد كبيرة تحت الركام.