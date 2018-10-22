طاجيكستان تقدم تعهدات لمواطنيها المنخرطين في صفوف "داعش"

وعدت وزارة الداخلية الطاجيكية، اليوم الاثنين، المواطنين، الذين على صلة بالمتطرفين في سوريا والعراق، الراغبين في العودة الطوعية إلى البلاد، بالمساعدة والحماية الشخصية.

دوشنبه — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الداخلية المنشور على موقعها: "نتوجه إلى كل من يرغب بالعودة إلى الوطن من سوريا والعراق وندعوهم للاتصال بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية الطاجيكية".

وورد في البيان رقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به وهو 66 00 444 93 992+. وأضاف البيان: "نضمن لكم الحماية الشخصية وإعلامكم عن نتائج دراسة طلباتكم".

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen السلطات الطاجيكية تحاول إعادة 13 امرأة وطفلا من العراق وسوريا

وكانت وزارة الداخلية الطاجيكية قد أعلنت، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن عودة أربعة من مواطنيها طواعية إلى البلاد، كانوا ضمن المطلوبين بموجب اتهامات بالتطرف، كما أفادت السلطات بأن المتهمين الأربعة قد عبروا عن توبتهم وطلبوا الصفح.

ويشار إلى أن العودة الطوعية لهؤلاء المواطنين إلى الوطن جاءت نتيجة عقد عدة لقاءات بين السلطات الطاجيكية وأسرهم.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن السلطات نجحت في إعادة أكثر من 70 شابا، على صلة بالمتطرفين في سوريا والعراق، وأن 60 شخصا عادوا طواعية من مناطق خاضعة لتنظيم "داعش" (التنظيم المتطرف المحظور في روسيا) بالقرب من الحدود التركية-السورية، وأن السلطات قد منحتهم العفو.