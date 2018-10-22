بيان من الخارجية الإيرانية للرد على أنباء استقالة ظريف

نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بيانا رسميا فندت فيه مزاعم استقالة الوزير محمد جواد ظريف.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة استقالة محمد جواد ظريف من منصبه، شائعة بثتها وسيلة إعلام مناهضة للثورة، وأنها كاذبة ولا تستحق حتى الرد عليها.



© Depositphotos / Cookelma إيران تحدد موعد إطلاق القمر الصناعي "بيام"

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أصدرت، مساء أمس الأحد، بيانا للرد على فبركة الأخبار وإثارة الشائعات السخيفة من قبل بعض المتوهمين الذين يكشفون عن مآربهم الساذجة والطائشة بصياغة خبر استقالة وزير الخارجية، الذي لا أساس له وقالت، وأن هذه الأخبار المفبركة لا تستحق حتى الرد عليها أو تكذيبها، وفق ما أوردت وكالة فارس.

وتعيش إيران حالة عصيبة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وقررت على مرحلتين الأولى بدأت 90 يوما من وقت الانسحاب ومن المقرر أن تنتهي قريبا، على أن تبدأ المرحلة الثانية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر الوزير محمد جواد ظريف هو الصوت الأعلى للدفاع عن الجمهورية الإيرانية، وصاحب الفضل الأكبر في توقيع الاتفاق النووي مع الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وكذلك الاتحاد الأوروبي.