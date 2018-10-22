تسجيل
12:57 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    شرطي يقف حراسة بينما كان صحفي إندونيسي يحمل لافتة خلال مظاهرة احتجاج على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا

    بعد بيان الأسلحة... ألمانيا تدعو السفير السعودي لاجتماع عاجل بسب مقتل خاشقجي

    © REUTERS / BEAWIHARTA
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (74)
    0 0 0

    قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة ستطلب من السفير السعودي الحضور لاجتماع بالوزارة لبحث تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وصرحت ماريا أديبار، للصحفيين، اليوم الاثنين بأنه "من المقرر أن يجري حوار بوزارة الخارجية قريبا. يجري حاليا تحديد الموعد"، وفقا لـ"رويترز".

    وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أعلن اليوم الاثنين، عن موقف الحكومة الألمانية بشأن تصدير السلاح للمملكة العربية السعودية، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

    انجيلا ميركل، رئيسة الحكومة الألمانية
    © AP Photo / Markus Schreiber
    بعد مقتل خاشقجي... موقف جديد للحكومة الألمانية بصدد بيع الأسلحة للسعودية

    وقال وزير الاقتصاد الألماني إن الحكومة الألمانية ترفض حاليا تصدير المزيد من السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية إعلان الأخيرة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، داعيا لموقف أوروبي موحد حيال السعودية في هذه القضية.

    وتابع الوزير في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية، إن "الحكومة الفيدرالية ترفض حاليا التصديق على تصدير المزيد من السلاح للسعودية"، إلا أنه وبسؤاله عما إذا كان سيتم وقف عمليات التصدير القائمة، أجاب: "لن أعطي تكهنات".

    ودعا ألتماير إلى "موقف أوروبي موحد" في ذلك الصدد، مشيرا إلى أنه "فقط في حالة اتفاق الدول الأوروبية يمكن إحداث تأثير على حكومة الرياض"، مضيفا "وقف ألمانيا لصادرات أسلحتها فيما تقوم دول أخرى بملء تلك الفجوة لن يأتي بنتائج".

    كان وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إنه لا أساس لاتخاذ أي قرار ببيع السلاح للملكة العربية السعودية بعد ظهور ملابسات مقتل الصحفي السعودي.

    وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ير بعد ذلك.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، فرنسا
    © Sputnik . Irina Kalashnikova
    الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث هاتفيا إلى ترامب بشأن سوريا ومقتل خاشقجي

    وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية الليلة الماضية بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

    وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته بعد مشاجرة داخل القنصلية، وأنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

    وأظهرت وثيقة حكومية، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن برلين اتخذت قرارا بالموافقة على شحنة أسلحة للرياض، وذلك بعد أن أوضحت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في النزاع في اليمن.

    كما تعتبر شحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ آذار/ مارس الماضي، عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحظر المرتبط بحرب اليمن.

    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (74)

    انظر أيضا:

    أردوغان يحدد موعد إعلان تفاصيل اختفاء جمال خاشقجي
    الكويت تصدر بيانا بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي
    بيان من سلطنة عمان بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي
    شاهد... خطيبة خاشقجي تنشر موقفا "مضحكا" للصحفي السعودي وتتساءل أين جسد جمال؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ألمانيا اليوم, أخبار السعودية, اختفاء خاشقجي, الحكومة الألمانية, جمال خاشقجي, السعودية, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عقوبات ضد روسيا كل شهر أو شهرين!
    مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك