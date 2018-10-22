أول تعليق إيراني على مقتل جمال خاشقجي

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أنه "على البيت الأبيض تقديم تفسير مقنع للعالم، لحمايته النظام السعودي بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن عبد اللهيان، وفي تعليق على حماية البيت الأبيض لقتلة الصحفي جمال خاشقجي، نشر تدوينة في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" كتب فيها: "ترامب يجب أن يقدم تفسيرا مقنعا للعالم لسبب حمايته لـ"جماعة الرياض" فيما يتعلق بـ"فضيحة اغتيال خاشقجي".

وأكد عبد اللهيان ضرورة طرد السعودية من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نظرا "للجرائم التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب اليمني، وضلوعه بالجرائم التي ترتكب في البحرين، وفضيحة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي".