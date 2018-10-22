ألمانيا تأسف لقرار ترامب الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية

أبدت الحكومة الألمانية أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي: "شركاء حلف شمال الأطلسي يجب ان يتشاوروا الآن بشأن عواقب القرار الأمريكي"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالمعاهدة في الوقت الذي تنتهكها فيه موسكو، مضيفا أن بلاده ستطور هذه الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأضاف: "حتى ذلك الوقت الذي ستأتي فيه روسيا إلينا وتأتي والصين إلينا… ويأتي الجميع إلينا، ويقولون، دعونا نكون أكثر حكمة، ودعونا نتفق على عدم تطوير هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أنه إذا لم تفعل روسيا والصين ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى أنه من غير المقبول الالتزام بالاتفاق.

وأعلن ترامب، مساء يوم السبت الماضي، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها، حسب وصفه.

من جهة أخرى، ذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة سارت طويلا نحو الخروج من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأن الدافع الرئيسي لدى واشنطن هو الحلم بعالم أحادي القطب.