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14:55 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    وزير الدفاع الإسرائيلي: استنفذنا كل خيارات استعادة الهدوء في غزة

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل استنفذت كل الخيارات في غزة لاستعادة الهدوء على السياج الأمني منذ انطلاق "مسيرات العودة" في نهاية آذار/مارس الماضي.

    القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان، أمام اجتماع عقدته لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، ظهر اليوم الاثنين: "لقد وصلنا إلى حالة لا خيار فيها، نحن لا نخوض حروبا اختيارية، لكننا نجبر على ذلك حين لا يكون لدينا خيار آخر". وأضاف ليبرمان: "لقد استنفذنا كل الخيارات في غزة".

    ورأى ليبرمان أن "أي اتفاق مع حماس لن ينجح"، مضيفاً بأنه "ما يجري على الحدود ليس احتجاجا شعبيا، ثمة اعمال عنف منظمة من قبل حماس. لا يمكن لـ 15 ألف شخص أن يأتوا إلى الحدود مشيا على الاقدام. إنهم يأتون بواسطة وسائل نقل ورحلات منظمة، تتكفل حماس بدفع كلفتها".

    الجيش الإسرائيلي
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    إسرائيل تحشد جيشها على حدود قطاع غزة
    وكان الجيش الإسرائيلي قد عزز، الجمعة الماضية، من تواجد قواته على طول السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، وحشد قوات كبيرة لمواجهة فعاليات مسيرات العودة التي تنطلق أسبوعيا من قطاع غزة صوب الحدود؛ حيث بدأت فعاليات العودة يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

    وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم تل أبيب حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.

     

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    الكلمات الدلالية:
    غزة, إسرائيل, فلسطين
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