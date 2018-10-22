وزير الدفاع الإسرائيلي: استنفذنا كل خيارات استعادة الهدوء في غزة

القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان، أمام اجتماع عقدته لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، ظهر اليوم الاثنين: "لقد وصلنا إلى حالة لا خيار فيها، نحن لا نخوض حروبا اختيارية، لكننا نجبر على ذلك حين لا يكون لدينا خيار آخر". وأضاف ليبرمان: "لقد استنفذنا كل الخيارات في غزة".
ورأى ليبرمان أن "أي اتفاق مع حماس لن ينجح"، مضيفاً بأنه "ما يجري على الحدود ليس احتجاجا شعبيا، ثمة اعمال عنف منظمة من قبل حماس. لا يمكن لـ 15 ألف شخص أن يأتوا إلى الحدود مشيا على الاقدام. إنهم يأتون بواسطة وسائل نقل ورحلات منظمة، تتكفل حماس بدفع كلفتها".
وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم تل أبيب حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.
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