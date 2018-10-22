الكوريتان تتفقان على نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة

اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية بحضور الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على نزع الأسلحة النارية ونقاط الحراسة من المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة، قولها إن "الكوريتين وقيادة الأمم المتحدة في كوريا اتفقوا على اتخاذ إجراءات لسحب الأسلحة النارية والنقاط العسكرية من المنطقة الأمنية المشتركة بحلول 25 أكتوبر/ تشرين الأول".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool الكوريتان تبدآن إزالة الألغام في الحدود المشتركة

وأضافت: "في اليومين التاليين على ذلك، سيقوم الأطراف الثلاثة بشكل مشترك من التحقق من تنفيذ ذلك".

وكانت كوريا الجنوبية ذكرت أن الدورة الثانية للاجتماع الاستشاري الثلاثي بين الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة عقدت اليوم في دار الحرية في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بانمونجوم" وذلك من أجل مناقشة إجراءات محددة لنزع السلاح النووي في المنطقة الأمنية المشتركة.

وشارك في هذا الاجتماع، العقيد جو يونغ-غون، مدير سياسة كوريا الشمالية بوزارة الدفاع، والعقيد أوم تشانغ-نام عن الجانبين الجنوبي والشمالي على التوالي، فيما شارك فيه العقيد بورك هاملتون، سكرتير لجنة الهدنة العسكرية، عن جانب قيادة قوات الأمم المتحدة، بحسب "يونهاب".