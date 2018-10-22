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14:55 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مدينة تل أبيب

    وفد صيني كبير في إسرائيل للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي

    © Sputnik . I. Nosov
    العالم
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    يصل نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان"، عصر اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، على رأس بعثة صينية رفيعة المستوى للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وللمشاركة في أعمال لجنة "الابتكار الإسرائيلية - الصينية".

    القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن نائب الرئيس الصيني "سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم سيحضر مؤتمر الحداثة المشترك للبلدين".

    سفينة يو إس إس ماونت ويتني سفينة الأسطول الأمريكي السادس الرئيسية
    © REUTERS / Yoruk Isik
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    وأضافت القناة: "يرافق الضيف الصيني 13 وزيرا ونائب وزير ورجال أعمال بينهم الملياردير (جاك ما) رئيس عملاق التجارة الإلكترونية (علي بابا). كما سيشارك الوفد الصيني في فعاليات مؤتمر الحداثة الذي يفتتح أعماله اليوم بمشاركة شركات التقنية العالية الإسرائيلية".

    ونقلت قناة "مكان" عن مصدر في وزارة الزراعة الإسرائيلية بأن "الوزارة تدفع مبادرة جديدة للوزير أوري أريئيل للتعاون مع جهات حكومية وخاصة في الصين تنص على تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في النقب جنوب إسرائيل، لغرض زراعة المنتوجات الغذائية للأسواق الصينية مما أثار مخاوف من جهة خبراء إسرائيليين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد".

    وأضاف المصدر بأن "هذه المبادرة تنسجم مع خطة منتظمة للحكومة الصينية لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها إلى جانب السيطرة على موارد المعادن والطاقة في العالم". وأشارت القناة الى أن "بعض الأراضي المخصصة لهذا الغرض تزرع اليوم بالحنطة لتزويد احتياجات السوق الإسرائيلي، وإن هذه الأراضي ستؤجر للصينيين لمدة 21 عاما مع إمكانية تمديد لفترة مماثلة، وستستخدم خاصة لزراعة الأفوكادو. كما سيقيم الصينيون منشأة لإزالة ملوحة مياه البحر بغية الري في هذه الأراضي".

    وقالت وزارة الزراعة لقناة "مكان" إن "مزارعين إسرائيليين هم الذين سيقومون بفلاحة هذه الأراضي وإن الحديث يدور حول صفقة لتزويد المنتوجات الزراعية وليس حول تأجير أراضي".

    وتُعد زيارة نائب الرئيس الصيني "شان" هي الرابعة لإسرائيل. ويعتبر شان أحد الشخصيات المركزية والهامة في الحكومة الصينية، وشخصية مقربة جدا من الرئيس الصيني جيانغ جين بينغ، وأحد الشخصيات المركزية في الحكومة الصينية وشخصية بارزة بمجال العلاقات الخارجية، خصوصا العلاقات مع الإدارة الأمريكية.

    يذكر أن "لجنة الابتكار الإسرائيلية — الصينية" تأسست عام 2014 لتوسيع التعاون بين الدولتين، وخلق مبادرات جديدة في مجال الاقتصاد والتجارة. ويرأسها من الجانب الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

    ووفقا لمكتب الإحصاءات المركزية في اسرائيل، فقد "قفزت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين في الأشهر الثمانية من عام 2018 بنحو 62 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (3.5 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار عام 2017). أيضا الصادرات الإسرائيلية من الصين ارتفعت بنسبة 10 بالمئة (4.893 مليار دولار مقابل 4.45 مليار دولار في عام 2017).

     

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    الكلمات الدلالية:
    بكين, تل أبيب, الحكومة الصينية, إسرائيل, الصين
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