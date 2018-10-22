الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار حظر توريد الأسلحة للرياض

وقالت كوسيانشيس ردا على الصحفيين بشأن حظر بيع السلاح للسعودية: "اتخاذ قرار بهذا الشأن هو من اختصاص دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
كما أن قرار الحظر ضد السعودية بحاجة إلى موافقة المنظمات الغير حكومية في العديد من البلدان الأوروبية ومنها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، لأن هذه الدول لديها قوانين داخلية خاصة بأمور تتعلق بحظر أسلحة عن دول معينة.
وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض الأولي، فقد أقرّت السلطات السعودية أمس السبت بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".
وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أنّه بناء على التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، فقد تم توقيف 18 شخصا.
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