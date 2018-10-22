الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار حظر توريد الأسلحة للرياض

أعلنت المتحدثة باسم رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيس، أن قرار فرض حظر بيع الأسلحة على السعودية هو مرتبط حصرا بقرار يصدره مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت كوسيانشيس ردا على الصحفيين بشأن حظر بيع السلاح للسعودية: "اتخاذ قرار بهذا الشأن هو من اختصاص دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

كما أن قرار الحظر ضد السعودية بحاجة إلى موافقة المنظمات الغير حكومية في العديد من البلدان الأوروبية ومنها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، لأن هذه الدول لديها قوانين داخلية خاصة بأمور تتعلق بحظر أسلحة عن دول معينة.

© REUTERS / Francois Lenoir بلجيكا تلمح بتعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل خاشقجي

ويذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض الأولي، فقد أقرّت السلطات السعودية أمس السبت بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أنّه بناء على التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، فقد تم توقيف 18 شخصا.