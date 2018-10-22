تلفزيون: العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في إسطنبول بمرآب للسيارات في المدينة

وقالت قناة "تي آر تي" التركية، إنه عثرت شرطة إسطنبول على سيارة في موقف سيارات يدعى "سلطان غازي"، تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية.
عاجل | مصادر لـTRTعربي: العثور على سيارة دبلوماسية تتبع للقنصلية السعودية متروكة في أحد مواقف السيارات الخاصة في مدينة إسطنبول، والسيارة تتطابق مع ذات الطراز المستخدم يوم مقتل خاشقجيhttps://t.co/EZvB8aNNY9— عربي — الآن TRT (@TRTArabi) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)