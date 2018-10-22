تلفزيون: العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في إسطنبول بمرآب للسيارات في المدينة

قالت قنوات تلفزيونية تركية، اليوم الإثنين، إنه تم العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في إسطنبول بمرآب للسيارات في المدينة.

وقالت قناة "تي آر تي" التركية، إنه عثرت شرطة إسطنبول على سيارة في موقف سيارات يدعى "سلطان غازي"، تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية.

عاجل | مصادر لـTRTعربي: العثور على سيارة دبلوماسية تتبع للقنصلية السعودية متروكة في أحد مواقف السيارات الخاصة في مدينة إسطنبول، والسيارة تتطابق مع ذات الطراز المستخدم يوم مقتل خاشقجيhttps://t.co/EZvB8aNNY9 — عربي — الآن TRT (@TRTArabi) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتحقق السلطات التركية والسعودية في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد أن دخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون إن الصحفي البارز قتل في عملية سارت على نحو خاطئ.



وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت الماضي، مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.