الخارجية الكازاخستانية تدين مقتل الصحفي خاشقجي

موسكو — سبوتنيك. وقال سمادياروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي، نود إبلاغكم بأننا ندين بشدة الجريمة المرتكبة وننتظر نتائج التحقيق".

© REUTERS / UMIT BEKTAS مستشار أردوغان عن "مقتل خاشقجي": هناك من يهزأ بمخابراتنا

وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قد اختفى بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الحالي، قبل أن يعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر يوم السبت الماضي، أي بعد حوالي أسبوعين على اختفائه، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "شجار" نجم مع أشخاص قابلوه في مبنى القنصلية، مؤكدا توقيف 18 شخصا في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر سعودي رسمي مسؤول أن جميع الموقوفين من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.