بالتعاون مع روسيا... السعودية تبحث تصنيع طائرة أسرع من الصوت

وأضاف تاراسوف: "الآن استأنفنا هذا الموضوع مرة أخرى، وهذا الأسبوع سوف نعقد اجتماع عمل، من ناحية سيكون هناك شركة طيران "تقنية"، ومن ناحية أخرى سيكون هناك الشركة المتحدة للطيران، وجمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع المملكة العربية السعودية كطرف ثالث، وسنحاول إطلاق هذه العملية مرة أخرى".
في يناير/ كانون الثاني، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصنيع طائرة مدنية تفوق سرعة الصوت على أساس القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" المعروفة أيضا بـ"البجعة البيضاء".
وأفادت الشركة المتحدة للطيران أنها تعمل على صنع طائرة ركاب أسرع من الصوت، حيث يمكن تطبيق التطورات والتقنيات المستخدمة في "تو-160".
وسيعقد منتدى مستقبل الاستثمار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 30 شخصية من رجال الأعمال الروس والشركات الروسية الرائدة ضمن وفد صندوق الاستثمارات المباشرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)