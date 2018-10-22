بيسكوف يرد على بولتون بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مستعد للاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن لا يجري التحضير بعد.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تصريح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون حول إمكانية إجراء لقاء بين بوتين وترامب: "التحضير لا يجري. بوتين أعلن مراراً أنه مستعد".

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وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه ناقش مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، إمكانية إجراء لقاء للرئيسين الروسي والأميركي.

وكان بولتون قد التقى اليوم مع باتروشيف، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما التقى كذلك بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يستقبله غدا الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق تصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف.

وتأتي زيارة بولتون إلى موسكو، في وقت العلاقات بين البلدين ليست في أحسن حالاتها، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، وتهديده بالانسحاب من معاهدة حول الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى.