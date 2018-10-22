مقتل جندي تشيكي وإصابة اثنان آخران في أفغانستان

أعلنت هيئة الأركان العامة التشيكية، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي تشيكي وإصابة اثنان آخران خلال هجوم شنه متشدد في قاعدة شينداند الجوية في مقاطعة هيرات في شمال غرب أفغانستان.

براغ — سبوتنيك . وجاء في بيان الأركان العامة: "قتل جندي واحد من مواليد عام 1976، وأصيب اثنان، من أعضاء وحدة الدعم. وقُدمت المساعدة الطبية الطارئة إلى الجنود الموجودين في الموقع، ونقلوا بعد ذلك بالطائرة إلى مستشفى في قاعدة باغرام الجوية. ولا يوجد تهديد على حياة الجنود الجرحى".

وبدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأركان العامة، جاكوب فاينور، للصحفيين بأن الحادث وقع في قاعدة شينداند في مقاطعة هرات. مضيفا أن هيئة الأركان ستقدم المزيد من التفاصيل يوم الثلاثاء.

هذا وجُرح خمسة جنود في الوحدة التشيكية لبعثة الناتو غير الحربية "الدعم القوي"، يوم الأربعاء الماضي، أثناء دورية في منطقة أكبر قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في باغرام. وقتل 5 جنود تشيكيين في تفجير انتحاري قرب نفس القاعدة، في أوائل آب/أغسطس، من هذا العام.