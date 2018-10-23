اجتماع اللجنة البرلمانية الروسية الصربية سيعقد اليوم في مجلس الدوما

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكى، أمس الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الروسية الصربية، سيعقد مجلس الدوما اليوم الثلاثاء بمشاركة رئيسة مجلس النواب، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس الجمعية الوطنية لصربيا، مايا جويكوفيتش.

© AP Photo / Giannis Papanikos رئيس صربيا يطلب دعم بوتين

موسكو — سبوتنيك . وقال سلوتسكي، للصحفيين، إن جدول الأعمال يتضمن مناقشات حول التفاعل بين البرلمانات، والوضع في أوروبا والبلقان، والتعاون في المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف سلوتسكى أنه قبل بدء اجتماع اللجنة تعتزم جويكوفيتش، التحدث في الجلسة العامة لمجلس الدوما حيث "سيكون هذا هو الخطاب الرابع لمتحدث أجنبي من على منبر البرلمان الروسي خلال الدعوة السابعة".

ووصف السياسي صربيا بأنها "الشريك التقليدي لروسيا"، مضيفا "لدينا تعاون متسق في جميع المجالات ، بما في ذلك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية. اتصالات منتظمة ومثمرة. لقد تشرفت في الآونة الأخيرة بمقابلة السيدة غويكوفيتش على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات أوراسيا".