ترامب: لهذا السبب لست محبوبا

شرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسباب التي تجعله غير محبوب في العديد من دول العالم، بتغريدة على صفحته الخاصة في "تويتر".

فبحسب "تغريدة" الرئيس الأمريكي، فإن السبب يعود "لإجبارهم على الدفع".

وأضاف "بأن وسائل الإعلام المزيفة أعلنت بأن نسبة شعبيتي قد إنخفضت بشكل كبير في العالم و بخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.

بالتأكيد منخفضة، فمنذ 50 سنة من العمل مع أمريكا، هذه أول مرة أجبرهم على الدفع، لماذا يجب أن أعجبهم؟ وأضاف، بالرغم من ذلك أحبهم".

….I say of course they’re low — because for the first time in 50 years I am making them pay a big price for doing business with America. Why should they like me?— But I still like them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت مجموعة من الرسوم التجارية منذ بداية شهر يونيو/حزيران، على تجارة الحديد الصلب بلغت نسبتها 25 في المئة و كذلك على الألمنيوم بنسبة وصلت لـ10 في المئة.

وكمبرر لهذه الرسوم، أشارت إدارة ترامب الى المادة رقم 232 من قانون التجارة الأمريكية العائد لعام 1962، و الذي يسمح للرئيس الأمريكي بفرض حواجز تجارية مع الدول الأجنبية في حال كان ذلك يخدم مصلحة الأمن القومي.