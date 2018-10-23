ماذا حدث للسيارة "رينو" في إيران

أعلنت شركة رينو الفرنسية أرقاما جديدة تخص سيارتها المعروفة عالميا، وذلك بعد أن قامت الشركة بالانسحاب من أحد الأسواق.

وقالت الشركة إن إيراداتها للربع الثالث من العام تراجعت 6 % بسبب انخفاض المبيعات في الأسواق الناشئة وانسحاب المجموعة من إيران، حسب "رويترز".

وأكدت رينو، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات نزلت إلى 11.48 مليار يورو (13.16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، وسجل قطاع السيارات هبوطا أكبر في الإيرادات بلغ 8.4 بالمئة إلى 10.06 مليار.

وارتفعت تسجيلات السيارات عالميا بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث بفضل شراكة مع بريليانس الصينية لإنتاج شاحنات تجارية صغيرة. وباستبعاد مبيعات المشروع المشترك، تنخفض تسجيلات رينو خارج أوروبا بنسبة 10.04 بالمئة.

جاءت الإيرادات دون توقعات المحللين البالغة 12.17 مليار يورو على مستوى المجموعة و10.92 مليار لقطاع السيارات بعد استبعاد أنشطة افتوفاز الروسية.

رغم ذلك أعادت رينو التأكيد على توقعات 2018 بأكمله التي تشمل زيادة في الإيرادات إلى جانب تدفق نقدي حر إيجابي لقسم السيارات مع هامش تشغيل فوق الستة بالمئة للمجموعة.