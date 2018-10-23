ماذا حدث للسيارة "رينو" في إيران

وقالت الشركة إن إيراداتها للربع الثالث من العام تراجعت 6 % بسبب انخفاض المبيعات في الأسواق الناشئة وانسحاب المجموعة من إيران، حسب "رويترز".
وارتفعت تسجيلات السيارات عالميا بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث بفضل شراكة مع بريليانس الصينية لإنتاج شاحنات تجارية صغيرة. وباستبعاد مبيعات المشروع المشترك، تنخفض تسجيلات رينو خارج أوروبا بنسبة 10.04 بالمئة.
جاءت الإيرادات دون توقعات المحللين البالغة 12.17 مليار يورو على مستوى المجموعة و10.92 مليار لقطاع السيارات بعد استبعاد أنشطة افتوفاز الروسية.
رغم ذلك أعادت رينو التأكيد على توقعات 2018 بأكمله التي تشمل زيادة في الإيرادات إلى جانب تدفق نقدي حر إيجابي لقسم السيارات مع هامش تشغيل فوق الستة بالمئة للمجموعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)