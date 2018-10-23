ماذا حدث في قضية خاشقجي بعد مكالمة الملك سلمان وأردوغان

تحدث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عما حدث في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك عقب مكالمة بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي إن العمل بات أسهل في قضية خاشقجي بعد مكالمة بين أردوغان والملك السعودي، حسب "الأناضول".

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN السعودية تكشف رسميا مصير قتلة خاشقجي

وأضاف أنه "من المهم أن تعترف السعودية بقتل خاشقجي"، وأن "اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي يعتبر مهما للغاية رغم أنه جاء متأخرا".

وأكد أوغلو على تعاون تركيا في القضية "نقدم الوثائق اللازمة في حال تم فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي".

ونفى وزير الخارجية التركي تقديم بلاده "أية وثائق أو معلومات لدول أخرى بشأن قضية خاشقجي"؟.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.