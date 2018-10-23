ماذا حدث في قضية خاشقجي بعد مكالمة الملك سلمان وأردوغان

وقال وزير الخارجية التركي إن العمل بات أسهل في قضية خاشقجي بعد مكالمة بين أردوغان والملك السعودي، حسب "الأناضول".
وأكد أوغلو على تعاون تركيا في القضية "نقدم الوثائق اللازمة في حال تم فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي".
ونفى وزير الخارجية التركي تقديم بلاده "أية وثائق أو معلومات لدول أخرى بشأن قضية خاشقجي"؟.
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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