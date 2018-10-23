وزير الخارجية التركي: واشنطن ستعمل على رفع العقوبات خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستعمل على رفع العقوبات على بلاده خلال الأيام المقبلة.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية: "وزير الخارجية الأمريكي [مايك بومبيو] أكد في تصريح أدلى به بعد زيارته إلى أنقرة أنهم سيعملون على رفع العقوبات"، مضيفا: "نأمل بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات بأقصر وقت ورفع العقوبات ستكون خطوة إيجابية حيال تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأصدر القضاء التركي، مؤخرا، أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي، أندرو برانسون ، وبالتالي، إطلاق سراحه فورا. وأعلنت الرئاسة التركية، أن إطلاق سراح القس الأمريكي، أظهر أن تركيا دولة قانون ديمقراطية، وقضائها محايد ومستقل.

ولفت إلى أن العلاقات بين بلاده وبين واشنطن توترت بسبب دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا، قائلا: "العلاقات بين أمريكا وتركيا توترت بسبب دعمها لوحدات حماية الشعب وليس القس برانسون"، مشددا على ضرورة "تطبيق خارطة الطريق المتعلقة في منبج بأسرع وقت واتخاذ الخطوات اللازمة حيال ذلك".