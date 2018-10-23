بولتون: وزير الدفاع الأمريكي يأمل بمواصلة الحوار مع نظيره الروسي

موسكو — سبوتنيك . وقال بولتون خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء: "طلب ماتيس أن أنقل التحية، وهو يأمل بأن تتوفر لديه إمكانية الحوار معكم".

وأضاف قائلا: "بفارغ الصبر ننتظر مناقشة تلك القضايا الهامة التي تحدثتم عنها وكذلك توسيع حوارنا".

وفي سياق متصل وصف بولتون المحادثات مع روسيا حول إنهاء النزاع في سوريا بالناجحة جدا، معربا عن أمله بتوسيعها.

وقال بولتون:

"نحن أيضا نتفق معكم في أن المحادثات عن إنهاء النزاع في سوريا كانت ناجحة جدا ومفيدة جدا، ونحن نأمل بأن نتمكن من توسيع هذا الحوار ومناقشة المواضيع الأخرى".

وكان بولتون قد التقى أمس الاثنين، مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كما التقى كذلك بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يلتقي اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفق تصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف.