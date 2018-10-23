أردوغان حول "خاشقجي": لن نلتزم الصمت أمام هذه الجريمة وسنتخذ الإجراءات القانونية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن تركيا لن تلتزم الصمت أمام هذه الجريمة "وسنتخذ الإجراءات التي يجب أن نتخذها وفق القانون". ومطالبا بمحاكمة الـ 18 من المشتبه بهم على الأراضي التركية.

أنطاكيا — سبوتنيك. دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى إعادة النظر في اتفاقية فيينا الدولية حول حصانة المقرات الدبلوماسية، لافتا أن هذه الاتفاقية منعت الأمن التركي من استجواب الدبلوماسيين السعوديين.

وقال أردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي تطرق فيها لتفاصيل التحقيقات: "أعتقد أن اتفاقية فيينا حول حصانة المقرات الدبلوماسية أصبحت على المحك الآن".

وأضاف: "اتفاقية فيينا لم تمنح إمكانية استجواب العاملين في القنصلية وينبغي إعادة النظر فيها".

وقال الرئيس التركي: "حتى الآن معلوماتنا تشير إلى أن جمال كان ضحية لجريمة وحشية وننتظر التعاون من الجهات السعودية في هذا الإطار".

وأكد أنه وفقا لاتفاق فيينا والقوانين الدولية، فإنها "لا تسمح بارتكاب جرائم تحت مسمى الدبلوماسية".

وأضاف: "بطبيعة الحال فإن المدعي العام التركي سيحقق في هذه القضية".