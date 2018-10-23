خبير يكشف أسباب زيارة مديرة الـ"سي آي إيه" لتركيا قبل إعلان تفاصيل مقتل خاشقجي

قال الأكاديمي والخبير في الشأن التركي الدكتور محمد صالح، إن زيارة مديرة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، إلى تركيا، قبل ساعات من إعلان تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بهدف الحصول على ما تملكه تركيا من معلومات.

وأضاف صالح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مديرة المخابرات الأمريكية الـ"سي آي إيه" إلى تركيا، للحصول على الأشرطة المسجلة، التي تم تسريب جزء منها لوكالات الأنباء العالمية، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وتوقع الأكاديمي السابق في جامعة إسطنبول، أن يكون هناك هدف آخر من وراء زيارة جينا هاسبل إلى تركيا، وهو إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرجاء إعلان ما تملكه بلاده من حقائق بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو إخفاء بعض الأمور المتعلقة بالجريمة، والتي قد تدين أطرافا كبرى.

وعما يمكن أن يعلنه، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحادث، قال صالح: "المتوقع أن يعلن الرئيس التركي عن أسماء جميع من شاركوا في العملية، سواء من دخلوا تركيا بجوازات سفر دبلوماسية، أو من غادروا الفندق في نفس اليوم، بجانب بعض التفاصيل عن دور كل منهم في الأمر طبقا لتحريات أجهزة الأمن التركية".

واستبعد الخبير في الشأن التركي أن يوجه الرئيس رجب طيب أدوغان إصبع الاتهام بشكل مباشر إلى أي من قادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه سوف يمارس نفس الأسلوب الذي تمارسه الصحافة التركية وأجهزة الأمن منذ بدء الأزمة، وهو أن يكشف بعض الحقائق، ويترك مهمة الاستنتاج للمتابعين.

وكانت مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، غادرت الولايات المتحدة إلى تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول. حيث تأتي زيارة هاسبل قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن مديرة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، جينا هاسبل، غادرت، أمس الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، وسط الجدل الكبير المثار عقب إعلان المملكة العربية السعودية روايتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.