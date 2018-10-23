بوتين يبحث مع بولتون قضايا الأمن الاستراتيجي والعلاقات الثنائية

© AP Photo / Alex Brandon بولتون: وزير الدفاع الأمريكي يأمل بمواصلة الحوار مع نظيره الروسي

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال حول موضوعات لقاء بوتين وبولتون، اليوم الثلاثاء: "العلاقات الثنائية والنزاعات الإقليمية والتسوية السورية، بالطبع، ينبغي تسميتها مسائل الأمن الاستراتيجي. الأهم، أن بولتون وزملاءه من الجانب الروسي سيخبرون الرئيس عن مناقشاتهم التي جرت بالأمس واليوم".

ويستقبل بوتين، اليوم الثلاثاء، بولتون.

وكان بولتون التقى، أمس الاثنين، مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.