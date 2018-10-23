لها علاقة بدعم الإرهاب... اتهامات إيرانية خطيرة للسعودية وأمريكا

أعلنت إيران عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية واعتقال عناصر إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

© AFP 2018 / Behrad Ghasemi/ISNA محاكمة عناصر من الحرس الثوري... مفاجأة التحقيقات في هجوم الأهواز

كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي عن تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال 15 عنصرا في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وخلال زيارته، صباح اليوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى حدود شلمجة جنوب غرب إيران لتفقد كيفية الخدمات التي تقدم لزوار أربعينية الإمام الحسين، قال الوزير الإيراني للصحفيين، إنه خلال الأيام الأخيرة تم تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال عناصرها البالغ عددهم 15 شخصا. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الإرهابيين المعتقلين كانوا ينوون استهداف الزوار بعمليات انتحارية لافتا إلى أنه تم اعتقال هؤلاء في ظل العناية الإلهية وجهود القوات الأمنية.

وأكد وزير الأمن أن "كل جهود أمريكا بمعية الصهاينة وآل سعود منصبة على خلق المشاكل لبلادنا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "إنهم يوظفون التيارات الانفصالية والتكفيرية ويشجعونها على القيام بأعمال لا إنسانية ولكن لله الحمد من بين 100 محاولة يعتزمون القيام بها يتم كشف وإحباط 99 منها وهو في الحقيقة عدد منقطع النظير على مستوى العالم والأجهزة الاستخبارية".