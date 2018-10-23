ترامب يعارض نفسه

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه بأنه "قومي"، معارضا بذلك نفسه كونه من أنصار العولمة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال ترامب في تجمع انتخابي حاشد في ولاية تكساس، يوم أمس الاثنين: "الديمقراطيون الراديكاليون يريدون أن يعيدوا الفاسدين إلى السلطة. هل تعرفون من هم هؤلاء الداعون للعولمة؟ دعاة العولمة هم أشخاص يريدون أن يكون العالم جيدًا، ولا يعتنون، حقاً وبصراحة، ببلدنا. وهذا يناسبنا".

وأضاف ترامب: "لا يمكننا تحمل ذلك. كما تعلمون، هناك كلمة "قومية" أصبحت نوعاً من الطراز القديم. وأنا أقول لكم: "من المتعارف أنه لا ينبغي استخدام هذه الكلمة، لكنني قومي. أنا من القوميين، أحب هذه الكلمة، استخدموا هذه الكلمة".

— NBC Politics (@NBCPolitics) 23 октября 2018 г.

الجدير بالذكر أنه تم استخدام كلمة "قومي" من قبل خصوم ترامب السياسيين، منتقدين سياسة الإدارة الأمريكية، حيث انتقدوا نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والسيناتور جون ماكين ترامب داعينهم بـ"القوميين".

وكان أحد الشعارات الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية عام 2016 هو "أمريكا أولاً"، والتي تؤكد على نية ترامب وضع المصالح الوطنية للولايات المتحدة على رأس قائمة الأولويات.

كما انتقد ترامب مرارا مشاركة الولايات المتحدة في العديد من المنظمات الدولية، داعيا عضوية الولايات المتحدة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية بالكارثية بالنسبة للولايات المتحدة.