مصدر أمني تركي ينفي لـ"سبوتنيك" العثور على جثة خاشقجي

أنطاكيا، سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تقرير قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الذي أشار إلى العثور على أشلاء خاشقجي، في منزل القنصل السعودي، "كل ما يقال عن هذا عار عن الصحة".

© REUTERS / POOL New بالصور... أبناء خاشقجي في حضرة الملك سلمان وولي العهد