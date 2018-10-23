السعودية وقطر يتوافقان على إجراء جديد

نشرت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض أصدرت بيانا مشتركا بين رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، يقضي بفرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها.

وقال البيان السعودي إن المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز، قاموا بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بحركة "طالبان"، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين".

© Sputnik . Jak مقتل شخصين في هجوم تبنته طالبان قرب قاعدة باغرام شمال أفغانستان