السعودية وقطر يتوافقان على إجراء جديد

وقال البيان السعودي إن المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز، قاموا بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بحركة "طالبان"، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين".الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، على قائمة الإرهاب.
وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها، تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:
1 ـ قاسم سليماني
2 ـ حامد عبداللاهي
3 ـ عبدالرضا شهلاي
4 ـ الحرس الثوري الإيراني
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