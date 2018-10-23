السعودية والبحرين تضعان قاسم سليماني على قائمة الإرهاب

وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، إنه "في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، و مملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها، تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:

1 ـ قاسم سليماني

2 ـ حامد عبداللاهي

3 ـ عبدالرضا شهلاي

4 ـ الحرس الثوري الإيراني

وقاسم سليماني هو جنرال إيراني معروف، وقائد فيلق القدس منذ 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية. وهو من قدامى المحاربين في الحرب العراقية ـ الإيرانية في الثمانينيات