إسبانيا تعلق على مقتل خاشقجي وعقود الأسلحة مع السعودية

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن بلدها لا يمكن أن تظل غير مبالية بقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، لكن التدابير الجوابية على ذلك يجب أن يدرسها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، حول قضية مقتل خاشقجي في مقابلة مع القناة التلفزيونية "أنتينا 3"، إنه "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين في مواجهة انتهاك لحقوق الإنسان… لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن انتهاك لحقوق الانسان بهذا الحجم".

© REUTERS / Presidential Press Office أول دولة تعلق على تصريحات أردوغان بشان مقتل خاشقجي

في الوقت نفسه، لم تعط روبلز جوابا واضحا حول احتمال رفض مدريد تزويد السعودية بالأسلحة بعد مسألة قتل الصحفي. وقالت الوزيرة "نحتاج إلى الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، لكننا نصر دائما بوضوح على الحاجة لحماية حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن تنفيذ العقود مع السعودية يوفر الآلاف من فرص العمل في إسبانيا.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة قضية إمدادات الأسلحة إلى السعودية، يوم الأربعاء، في مجلس النواب في اجتماع بمشاركة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

في وقت سابق، أعلن حزب "بوديموس" الإسباني، وهو حليف لحزب العمال الإشتراكي الإسباني الحاكم، ضرورة التخلي عن عقود توريد الأسلحة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة الإسبانية. ووصلت شحنات إسبانيا العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017 إلى 270.2 مليون يورو ، أي بزيادة قدرها 133٪ عن عام 2016. وهذا العام تم توقيع عقد رئيسي لتوريد خمس طرادات ، والتي سيتم بناؤها بحلول عام 2022 في أحواض بناء السفن الإسبانية، بمبلغ 1.8 مليار يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، تم هذا العام البدء بتشغيل خط سكة حديد فائق السرعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بتعاون إسباني سعودي، (تبلغ قيمة العقد حوالي 7 مليارات يورو).