قمة بوتين وترامب كلفت فنلندا 5.7 مليون يورو

هلسنكي — سبوتنيك . وجاء في وثيقة حول التعديلات في ميزانية البلاد لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة:

"يلزم ما مجموعه 5.7 مليون يورو لتغطية تكاليف الشرطة وحرس الحدود وقوات الدفاع ووزارة الخارجية لتغطية النفقات لتنظيم الاجتماع بين بوتين وترامب في هلسنكي".

وأشارت وسائل إعلام فنلندية إلى أن هذه ليست جميع نفقات البلاد فيما يتعلق بالقمة الروسية الأمريكية. وأنه أنفق حوالي 250 ألف يورو على عقد هذا الاجتماع من قبل مكتب رئيس فنلندا، ولكن لا توجد تعديلات في الميزانية لتعويض هذه الأموال.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن صحيفة "إلتاليتي" الفنلندية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن تكاليف إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته قد بلغ 250 ألف يورو، وشمل هذا المبلغ تكاليف الضيوف المرافقين الذين نزلوا في فندق هيلتون.

ويشار في هذا السياق إلى وجود نبرة من الرضى في فنلندا، عن القمة الأخيرة وينظرون إلى أن التكاليف مبررة. وكانت قد ذكرت بلديه هيلسنكي في وقت سابق، أن تنامي التذكير بالعاصمة الفنلندية، هلسنكي، وكذلك النغمة المحايدة أو الإيجابية للمنشورات في وسائل الإعلام العالمية خلال اجتماع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والأمريكي، دونالد ترامب في 16 تموز/ يوليو في فنلندا تقدر بحوالي 3.2 مليار اليورو.

ويذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.