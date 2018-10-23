مايك بنس: أمريكا تريد ريادة في الفضاء "عسكريا"

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن دونالد ترامب يريد ضمان ريادة الولايات المتحدة في الفضاء، من وجهة النظر العسكرية.

واشنطن — سبوتنيك. وأضاف بنس في مؤتمر نظمته صحيفة "واشنطن بوست" وخصصته للحديث عن الفضاء اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: "كل الأحاديث تدور عن عسكرة الفضاء، ومن حق الشعب الأمريكي أن يعرف أننا عسكرنا الفضاء منذ أن أطلقنا قمرا اصطناعيا إلى هناك".

وتابع: "في الواقع، الفضاء يعتبر منطقة عمليات عسكرية بالمعنى المباشر للكلمة، والرئيس دونالد ترامب يريد ضمان ريادة أمريكا في الفضاء من وجهة النظر العسكرية".

يذكر أن المندوب الأمريكي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، أعلن في 4 أكتوبر الجاري، أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن محاولات روسيا والصين وضع وثيقة حول منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، لأنها ستحد من قدرات واشنطن.

واقترحت روسيا والصين في عام 2008، في مؤتمر نزع السلاح، مناقشة مشروع معاهدة بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.

وتهدف الوثيقة إلى الحفاظ على الفضاء الخارجي للاستخدام والبحث للأغراض السلمية، على قدم المساواة، بين جميع الدول.