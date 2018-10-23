عائدات النفط الإيرانية ترتفع بنسبة 25 % في النصف الأول من العام الجاري

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، أن العائدات النفطية في إيران ارتفعت بنسبة 25 في المئة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الإيراني الجاري، مشيرا إلى أن بلاده ستواجه العقوبات الأمريكية بطرق مختلفة.

طهران — سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة "خانة ملت" الإيرانية اليوم الثلاثاء، "في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت إيرادات النفط في البلاد بنسبة 25 في المائة".

© AP Photo / Iranian Presidency Office انخفاض صادرات الخام الإيراني ترفع أسعار النفط عالميا

وأضاف زنغنة: "سيتم التصدي للعقوبات الأمريكية ضد إيران بأساليب مختلفة".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

وتستهدف عقوبات، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها وتدخل حيز التنفيذ من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقف صادرات النفط من إيران عضو منظمة أوبك.