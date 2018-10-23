إسرائيل تنتقد جمعية "أخضر بلا حدود" لـ"حزب الله"

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي آدرعي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "البيئة الخضراء الوحيدة لدى حزب الله. جمعية أخضر بلا حدود ما هي الا غطاء لنشاطات التنظيم في جنوب لبنان".

وذكر آدرعي أن حزب الله ينتهك بجمعية "أخضر بلا حدود"، القرارات الدولية ومصلحة لبنان، وبأن الحزب لا يهتم بجودة البيئة وبالطبيعة، بأي شكل، فالتقارير الدولية تتحدث عن اهتماماته بما هو حرام عند الطبيعة، لا شيء يخفى علينا.

البيئة الخضراء الوحيدة لدى #حزب_الله. جمعية #أخضر_بلا_حدود ما هي الا غطاء لنشاطات التنظيم في جنوب #لبنان بما ينتهك القرارات الدولية ومصلحة لبنان.فبينما لا يهتم حزب الله بجودة البيئة وبالطبيعة باي شكل فالتقارير الدولية تتحدث عن اهتماماته بما هو حرام عند الطبيعة #لا_شيء_يخفى_علينا pic.twitter.com/3aCjINsbG5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2018

يشار إلى أن جمعية "أخضر بلا حدود"، تقوم بدور مهم وفعال في عملية التشجير والرعاية الدائمة للغطاء الأخضر، وتوسيع المساحات المزروعة. وكثيرا ما تشتكي إسرائيل حزب الله لمجلس الأمن، بدعوى أن حزب الله يقوم بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار جمعية أخضر بلا حدود، علما أن الأمم المتحدة رفضت أيضا هذه الشكوى الإسرائيلية، وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، أن الجمعية تزرع أشجارا في الجنوب، وأوضحت أنها لم تلحظ أي وجود مسلح في هذه الأماكن أو ما يدعو الى الإبلاغ عن انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.