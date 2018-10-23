بولتون: ترامب سيكون سعيدا بلقاء بوتين في باريس

موسكو — سبوتنيك. وقال بولتون خلال لقائه مع بوتين:
"بالطبع، الرئيس ترامب سيكون سعيدا بلقائكم في باريس على هامش الاجتماع الدولي الذي تحدثتم عنه".
ومن المقرر أن يشارك الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين الأميركي دونالد ترامب، في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويوجد احتمال لأن يجري الريئسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.
وكان بولتون قد التقى يوم أمس الإثنين، مع باتروشيف، حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك وسوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما التقى بولتون كذلك، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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