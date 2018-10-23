بولتون: ترامب سيكون سعيدا بلقاء بوتين في باريس

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش الاجتماع الدولي المرتقب في باريس.

موسكو — سبوتنيك. وقال بولتون خلال لقائه مع بوتين:

"بالطبع، الرئيس ترامب سيكون سعيدا بلقائكم في باريس على هامش الاجتماع الدولي الذي تحدثتم عنه".

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين الأميركي دونالد ترامب، في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويوجد احتمال لأن يجري الريئسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.

© REUTERS / Maxim Shemetov بوتين يبحث مع بولتون قضايا الأمن الاستراتيجي والعلاقات الثنائية

هذا وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه ناقش مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف ، إمكانية إجراء لقاء لرئيسين الروسي والأمريكي، في فرنسا.

وكان بولتون قد التقى يوم أمس الإثنين، مع باتروشيف، حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك وسوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما التقى بولتون كذلك، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.