أوشاكوف: زيارة بولتون إشارة من واشنطن حول استعدادها للحوار

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، لموسكو تعتبر إشارة من واشنطن حول استعدادها لمواصلة الحوار.

Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ بولتون: ترامب سيكون سعيدا بلقاء بوتين في باريس

موسكو — سبوتنيك . وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: "نعتبر زيارة بولتون إلى روسيا إشارة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعدادها للحوار السياسي معنا، رغم صعوبة الوضع العام في علاقاتنا"، مضيفا: "نحن نؤيد هذا الاستعداد وهذه النية".

ووصل بولتون إلى روسيا، يوم الأحد الماضي 21 أكتوبر، وخلال يومين من الزيارة، أجرى محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، سيبحثان خلال لقائهما اليوم قضايا العلاقات الثنائية وسوريا والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.