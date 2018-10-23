موغيريني تحذر من عواقب "عسكرة" بحر آزوف

حذرت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، من عواقب "عسكرة" بحر آزوف.

بروكسل- سبوتنيك. وقالت موغيريني أمام البرلمان الأوروبي:

" إن عسكرة بحر آزوف ليست في مصلحة أحد، ويمكن فقط أن تزعزع استقرار الوضع الحساس في مجال الأمن في منطقة أكثر اتساعا من البحر الأسود".

يذكر أن كييف كانت قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن خططها لإنشاء قاعدة عسكرية في بحر آزوف.

© REUTERS / INTS KALNINS موغيريني: أوروبا تنتظر نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو ، قد كلف سابقا، حكومة بلاده بتقديم مشاريع قوانين عن المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمناطق التابعة لأوكرانيا للبرلمان الأوكراني، وكذلك بتحديد إحداثيات الخط الفاصل الذي سيعتبر خط حدود الدولة مع روسيا في بحر آزوف.

يذكر أن بحر آزوف يتفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش. ويطل آزوف على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى شواطئ روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.