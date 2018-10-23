موغيريني تحذر من عواقب "عسكرة" بحر آزوف

بروكسل- سبوتنيك. وقالت موغيريني أمام البرلمان الأوروبي:
" إن عسكرة بحر آزوف ليست في مصلحة أحد، ويمكن فقط أن تزعزع استقرار الوضع الحساس في مجال الأمن في منطقة أكثر اتساعا من البحر الأسود".
يذكر أن كييف كانت قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن خططها لإنشاء قاعدة عسكرية في بحر آزوف.
يذكر أن بحر آزوف يتفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش. ويطل آزوف على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى شواطئ روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.
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