فيديو... إصابة 15 شخصا بينهم مشجعين روس بانهيار درج متحرك في مترو روما

أعلن رئيس القسم الإعلامي لهيئة الإطفاء الإيطالية، لوكا كاري، عن ازدياد عدد المصابين في حادث انهيار درج متحرك في مترو الأنفاق بروما إلى 15 شخصا أغلبهم من مشجعي فريق "تسي إس كا" الروسي.

روما — سبوتنيك. وقال كاري: "مجموعة من الركاب كانت تتوجه نزولا إلى المحطة، وهو أطول درج متحرك في مترو روما، ويمكن الحديث حاليا عن 15 شخاص مصابا، معظمهم من الروس من مشجعي فريق "تسي إس كا" كانوا متوجهين لمشاهدة المباراة".

ووفقاً لوسائل الإعلام، كان المشجعون مخمورين (بعد تناولهم مشروبات روحية) وكان البعض منهم يقفز فوق الدرج المتحرك. وذكرت وسائل الإعلام في تغطيتها للحادث أن عدد المصابين قابل للزيادة.