فيديو... إصابة 15 شخصا بينهم مشجعين روس بانهيار درج متحرك في مترو روما

روما — سبوتنيك. وقال كاري: "مجموعة من الركاب كانت تتوجه نزولا إلى المحطة، وهو أطول درج متحرك في مترو روما، ويمكن الحديث حاليا عن 15 شخاص مصابا، معظمهم من الروس من مشجعي فريق "تسي إس كا" كانوا متوجهين لمشاهدة المباراة".
ووفقاً لوسائل الإعلام، كان المشجعون مخمورين (بعد تناولهم مشروبات روحية) وكان البعض منهم يقفز فوق الدرج المتحرك. وذكرت وسائل الإعلام في تغطيتها للحادث أن عدد المصابين قابل للزيادة.
BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l— BNO News (@BNONews) October 23, 2018
Rischiare la vita per prendere la #metro, a #Roma è possibile, maledizione.— Giuseppe Lentini (@Glentini2001) October 23, 2018
L'ultima manutenzione delle #scalemobili?#Repubblica #incidente pic.twitter.com/aKCv8urs4p
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