بينها وحدة حساسة... صحيفة عبرية تكشف ثغرات جديدة في الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن ثغرات جديدة في كثير من الوحدات العسكرية بالجيش الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، أوضح في تقرير جديد له مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي لأوقات الطوارئ، والمشاكل والثغرات التي تعاني منها العقيدة القتالية بالجيش الإسرائيلي.

© Sputnik . Eugene Biyatov مسدس جديد يستخدمه الجيش الإسرائيلي في "خان الأحمر"

ومن بين الوحدات العسكرية التي كشف مراقب الدولة عن وجود ثغرات كبيرة بها، وحدة 9900، التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية لأوقات الطوارئ والحروب.

وتعد وحدة 9900 واحدة من ثلاث وحدات جمع المعلومات الرئيسية، في ركن الاستخبارات العسكرية "أمان"، إلى جانب وحدتي 8200 و504، حيث تتمحور مهمتها في جمع المعلومات الاستخبارية الجوية، التي تخدم القوات المقاتلة على الأرض.

وتعتمد الوحدة في تنفيذ مهامها على الطائرات الجوية الخاصة والأقمار الصناعية، التي تلتقط الصور الجوي لمسارح العمليات المختلفة على الأرض، الأمر الذي من شأنه أن يساعد كثيرا في بلورة الصورة الاستخبارية الكاملة، التي تخدم المستويين، التكتيكي والاستراتيجي، بالجيش الإسرائيلي.

ووجه مراقب الدولة الإسرائيلي رسالة شديدة اللهجة إلى قائد الاستخبارات العسكرية "أمان" وقادة أجهزة الاستخبارات بعدم التهاون والتغاضي عن تلك الثغرات العسكرية الخطيرة والحساسة.