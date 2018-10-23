بومبيو يبحث مع نظيره المكسيكي قضية الهجرة إلى الحدود الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش الزعيمان جهود المكسيك لحل قضية قافلة المهاجرين".
واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.
وراقبت قوات شرطة مكسيكية ترتدي زي شرطة مكافحة الشغب وصول القافلة على طول طريق سريع جنوبي لكنها لم تعرقل رحلة المهاجرين.
وهدد ترامب بوقف المساعدات إلى المنطقة، واحتمال إغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك بمساعدة الجيش إذا لم يتم إيقاف مسيرة المهاجرين.
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