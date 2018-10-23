بومبيو يبحث مع نظيره المكسيكي قضية الهجرة إلى الحدود الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بحث مع نظيره المكسيكي لويس فيدجاري، قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى .

واشنطن — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش الزعيمان جهود المكسيك لحل قضية قافلة المهاجرين".

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وأشار البيان إلى أن" وزير الخارجية الأمريكي، رحب بالتعاون المستمر بين المكسيك ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذه الجهود".

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.

وراقبت قوات شرطة مكسيكية ترتدي زي شرطة مكافحة الشغب وصول القافلة على طول طريق سريع جنوبي لكنها لم تعرقل رحلة المهاجرين.

وهدد ترامب بوقف المساعدات إلى المنطقة، واحتمال إغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك بمساعدة الجيش إذا لم يتم إيقاف مسيرة المهاجرين.